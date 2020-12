L'objectif d'Umtiti au BarÃ§a

Samuel Umtiti a pu disputer quelques minutes face à Levante et face à Valladolid à l'extérieur. Contre Valence, il a dû se contenter de suivre le match depuis le banc de touche.

Le défenseur central effectue son retour sur les terrains après environ six mois d'absence. 55 minutes réparties sur trois matchs ont permis à l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais de signer son retour. Ronald Koeman a donc décidé d'y aller doucement avec son joueur, évitant ainsi toute rechute.

Mais Umtiti ne veut pas perdre plus de temps et est impatient de revenir à son meilleur niveau pour réussir dans l'équipe blaugrana.

D'après 'Mundo Deportivo', le joueur aurait un défi personnel, celui de retrouver le niveau qui lui a permis de signer au Barça afin de rendre au club l'investissement et le pari qu'il a fait lorsqu'en juin 2018, il a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2023.

A 27 ans et embêté par des blessures, Umtiti n'envisage toujours pas de quitter le Camp Nou, mais il n'a reçu aucune offre non plus. À suivre pour le champion du monde 2018.