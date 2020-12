Umtiti valide son "test" avec la réserve et pourrait être présent face à Cadix

Les blessures sont un véritable casse-tête pour Samuel Umtiti, d'autant plus que le FC Barcelone manque de joueurs en défense. Avec la dernière blessure de Piqué, le retour du Français est indispensable.

Mais le club veut avancer pas à pas et ne pas se précipiter. Umtiti a donc disputé un match avec l'équipe de jeunes du club mercredi pour se tester et juger ses réactions après plus de cinq mois loin des terrains.

'AS' rapporte que le défenseur central est apparu en forme et qu'il a été l'auteur d'une action défensive remarquable.

Le Français pourrait enfin entrer dans la dernière phase de sa guérison et réintégrer l'équipe première. Cependant, les médecins et le personnel d'encadrement ont maintenant la balle dans leur camp pour décider comment et quand intégrer le joueur.

Samedi, Barcelone affronte Cadix, un match qui, au vu des absences en défense, pourrait être une opportunité pour Umtiti de revenir sur les terrains.