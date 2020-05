Un an de Haaland : 41 buts en 38 matches depuis son exhibition contre le Honduras

Le 30 mai dernier, jour de la dernière finale de la Ligue des Champions, naissait une future star à la Lublin Arena. Un jeune garçon marquait neuf buts dans un seul match.

Ce jour-là, personne ne le connaissait. Certains avaient des doutes sur son nom de famille, d'autres avaient du mal avec son prénom. Haaland, Haland, Elgin, Erling... Mais ses neuf buts face au Honduras ont marqué un avant et un après.

Aujourd'hui, tout le monde parlent du Norvégien, les interviews s'accumulent, il est l'un des talents les plus recherchés sur les réseaux et sur Youtube. Un an après sa première merveille, les statistiques parlent pour lui : il a inscrit 41 buts en 38 matches officiells.

Il est passé par trois vestiaires différents : Salzbourg, la Norvège et le Borussia Dortmund, son club actuel. Désormais personne ne doute qu'il pourra faire le grand saut vers un géant, comme peut l'être le Real Madrid.

Haaland a continué à faire des prouesses à Salzboutg. Cette saison, il a joué 22 matches de plus, pour 28 buts et cinq passes décisives, en 1 829 minutes. Le Borussia l'a vu et a rapidement réagi.

La trêve l'a empêché d'agrandir sa légende mais malgré cela, le joueur du BvB comptye 14 matches et 13 buts avec le club allemand, pour deux passes décisives.

por José L. Malo - 30 May 20

Haaland. AFP

Este sábado 30 de mayo se cumple un año desde que el mundo empezó a conocer a Erling Haaland. El por entonces gran desconocido hizo historia anotando nueve goles en el mismo partido. Desde aquel día ha jugado 38 encuentros, ha anotado 41 tantos y maneja un promedio de más de uno en cada una de las tres competiciones que ha disputado.

Un 30 de mayo los ojos del mundo miraban hacia el Wanda Metropolitano, donde se vivían los días previos a la gran final de Champions. Mientras, en el modesto Lublin Arena polaco, un chico desconocido hacía la gesta de anotar nueve goles en el mismo partido. No fue un mérito capítulo del Guinnes de los Records, fue el nacimiento de una estrella, de un universo.

Aquel día nadie sabía nada de él. Incluso se dudaba de si su apellido era Haaland o Haland. Hasta la televisión con los derechos de aquel Mundial Sub 20 le llamaba Elgin, en lugar de Erling. Pero sus nueve goles a Honduras fueron un antes y un después.