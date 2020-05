Un ancien coach de Haaland conseille à la star norvégienne de rejoindre Liverpool

Erling Haaland a été invité à envisager un transfert à Liverpool dans le futur. Son ancien entraîneur du Byrne FK, Alf Ingve Berntsen, se demande aussi pourquoi Manchester United et le Real Madrid n'ont pas pris le talentueux attaquant quand ils en avaient l'occasion.

Selon Berntsen, l'opportunité de se tester en Premier League aurait de quoi plaire au buteur de 19 ans. Et il le voit s'engager avec la formation de Jurgen Klopp, une équipe qu'il apprécie et où il estime que son compatriote pourrait parfaitement s'adapter. "Je suis un fan de Liverpool, donc bien sûr, je voudrais le voir jouer pour eux", a-t-il confié Berntsen, qui a travaillé avec le jeune quand il sortait du système académique de Byrne, à 90min. "Le football anglais est de loin le plus populaire de Norvège. Et la plupart des jeunes footballeurs norvégiens rêvent de jouer en Premier League, tout comme le père d'Erling. Je crois sincèrement qu'il a les qualités pour jouer dans un tel club."

Haaland aurait déjà pu se retrouver outre-Manche car United avait intensifié son intérêt à son encontre juste avant le mercato hivernal. Ole Gunnar Solskjaer avait clairement indiqué qu'il souhaitait retrouvé celui qu'il avait dirigé à Molde FK. Cependant ses dirigeants ne l'entendaient pas de cette oreille et n'ont pas jugé utile de faire les efforts nécessaires pour recruter la jeune star.

Berntsen a fait part de sa surprise sur le fait qu'aucun géant européen n'a fait le forcing pour Haaland en janvier dernier : "Je ne sais pas quelles sont les stratégies du Real Madrid, de Manchester United ou des autres grands clubs en ce qui concerne Erling. Mais si j'avais été responsable des six à huit meilleurs clubs du monde, je l'aurais acheté immédiatement. Il est déjà très bon, il a fait preuve d'une grande personnalité, il marque beaucoup de buts quel que soit le niveau des adversaires et il n'a que 19 ans. Il continuera à progresser et dans deux ans, il sera l'un des meilleurs."