Un ancien gunner invite Aubameyang à partir

Partira ou partira pas ? Pierre-Emerick Aubameyang est encore l'auteur d'une grande saison à Arsenal après avoir fini co-meilleur buteur de la Premier League la saison passée avec Salah et Mané.

L'international gabonais se rapproche de plus en plus de la porte de sortie et de nombreux clubs s'intéressent à son transfert : Barcelone, l'Inter Milan, le Real Madrid...

Alors que Thierry Henry avait récemment donné son avis sur le sujet, c'est Lucas Podolski, pour 'Sky Sports' qui encourage cette fois-ci l'attaquant des Gunners à partir s'il en a envie.

"Quand vous vivez une grande saison comme la sienne, de nombreux clubs sont intéressés. S'il rêvait de jouer pour un club quand il est jeune, alors pourquoi pas ? En tant que joueur, vous devez saisir cette chance de jouer pour un club comme celui-là", confie Podolski concernant le Real Madrid.

"Bien sûr pour Arsenal, ce sera une grosse perte s'ils doivent le vendre mais c'est l'affaire du football. Mon avis est que vous perdez un gros joueur, il a fait une saison fantastique avec un bon bilan, mais vous pouvez gagner de l'argent avec un joueur, le vendre et vous pouvez investir dans de nouveaux joueurs", commente le joueur d'Antalyaspor.