Un ancien président du Real se prononce sur Messi

Considéré comme le président qui a oeuvré pour faire venir Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Ramon Calderon est toujours un observateur privilégié de la Liga et du club merengue.

Il se dit d'ailleurs très surpris de l'affaire Messi et trouve dommage que l'Argentin puisse quitter la Liga comme l'avait fait CR7.

"Ce serait vraiment un coup dur pour l’image, la qualité et le spectacle [en Liga si Messi s’en allait]", a regretté Calderon dans une interview à Stats Perform News.

"Nous avons été vraiment chanceux d’avoir Cristiano Ronaldo et Messi dans notre championnat ces 10 dernières années, les deux meilleurs joueurs du monde de loin. Ils ne seront plus là, ni l’un ni l’autre ne seront avec nous. Ça va vraiment être pénalisant pour notre championnat et ses supporters".

Le devancier de Florentino Pérez se dit même choqué de derniers développements. "J’avoue que j’ai été un peu choqué parce que je pensais qu’il avait déjà décidé de terminer sa carrière à Barcelone, mais il semble que les derniers évènements l’ont poussé à quitter le club."