Un arbitre remet Lionel Messi à sa place

Lors du match FC Barcelone-Liverpool, en 2019, en demi-finale de Ligue des Champions, une caméra était isolée sur un moment marquant de la soirée.

En effet, un fait a été capturé, celui de Bjorn Kuipers qui recadre Lionel Messi. Dans cet extrait on peut apercevoir l'arbitre prévenir l'attaquant argentin et lui demandant du respect : "Messi, allez, montre nous un peu de respect, interpelle le Néerlandais en montrant son badge d'arbitre. Avance! Tu le fais à chaque fois! Allez! Pourquoi tu fais ça? Allez avance!" Par la suite on peut voir Messi qui tente de répliquer mais le joueur du Barça se remet à sa place.