Un banc plus important que jamais

Les clubs de football espagnol continuent de se préparer pour le retour de la Liga après presque trois mois sans pouvoir jouer une compétition sur les terrains en raison de la pandémie.

Beaucoup de choses vont changer pour cette reprise et l'une des grandes décisions qui aura un impact sur le jeu et la forme physique des joueurs sera celle des cinq changements.

Comme annoncé par la FIFA, et comme l'a fait la Bundesliga, la Liga espagnole a approuvé la possibilité de réaliser cinq changements pour éviter les blessures après plusieurs mois sans compétition.

Ainsi, les remplaçants auront un rôle encore plus décisif qu'à leur habitude et pourront même essayer de prouver à leurs entraînements qu'ils peuvent avoir une place plus importante dans l'effectif.

Une bonne nouvelle pour les équipes comme Getafe, qui savaient déjà gérer les remplaçants à merveille depuis le début de saison, ces derniers ayant inscrit neuf buts en Liga en début de saison.

À Barcelone, au Real Madrid et à la Real Sociedad, les remplaçants ont inscrit huit buts depuis le début de la saison. Les cinq changements pourraient apporter beaucoup de choses pour cette fin de saison.