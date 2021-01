Un Barça identique à celui de Rijkaard

Barcelone a clôturé l'année 2020 par un morne match nul à domicile contre Eibar qui a montré que l'équipe est en chute libre. Les Catalans, sans Messi, n'ont pu faire mieux que 1-1 contre les "armeros", équipe qui, soit dit en passant, n'avait jamais marqué au Camp Nou.

Les blaugranas n'avaient besoin que de deux buts pour terminer l'année civile avec au moins 100 à leur actif, mais c'est raté. Depuis 2004, le Barça n'a pas passé un an sans atteindre la barre des cent buts. Dans cette décennie et moyenne, l'équipe a offert près de 200 buts, qui ont été réduits de moitié dans cette année 2020 convulsive.

Ce chiffre est donc aussi bas que celui de 2004, l'année où Frank Rijkaard a commencé à redresser l'avenir d'un club blaugrana également à la dérive. 'Can Barça' se base sur ces données pour ne pas perdre la foi en Ronald Koeman, ce qui montre clairement que les sensations sur le terrain sont diamétralement opposées à celles de cette année-là.

Après un début de saison désastreux en 2003, la nouvelle année a servi à ce que Rijkaard trouve son modèle et le Barça, déjà en confiance, est resté à un soupir de la remontée et du titre. Koeman aspire à cela pour 2021.

Pour commencer, Barcelone devra faire face à un mois de janvier chargé, avec de nombreux matchs et la cerise sur le gâteau : la Supercoupe. Une compétition qui était presque une nuisance en 2020 et qui permettrait maintenant de sauver un peu la saison en ne remportant que deux matchs. Compte tenu de la place qu'occupe l'Atlético en championnat, il semble que cela devrait être l'un des grands objectifs des blaugranas en cette nouvelle année. Et ce qui vient ensuite sera le bienvenu ...