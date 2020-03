Un but pour remettre Gameiro sur le droit chemin

Valence arrive a la partie la plus importante de la saison. Le club retrouve petit à petit de bonnes sensations qui lui ont permises d'aller décrocher un succès contre le Betis ce week-end.

Kévin Gameiro a été décisif et a marqué un précieux et magnifique but pour son équipe contre l'équipe andalouse. Le cinquième de sa timide saison, qui ne s'est pas déroulée comme les dernières.

Mais ce qui est vrai, c'est que les saisons 2018-2019 et 2019-2020 pourraient être similaires si le joueur français s'en donne les moyens sur ce qui reste de la saison actuelle.

Car la saison passée, le joueur s'était montré très discret sur la première partie avant d'exploser sur la dernière ligne droite. Il avait marqué neuf buts entre février et juin, dont un but en finale de Coupe du Roi contre le Barça.

Avec le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine et le besoin de marquer des buts, Valence pourrait avoir besoin du retour en forme d'un attaquant comme l'ancien joueur de Lorient.