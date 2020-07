Un capitaine pour Manchester

Le Real Madrid continue de filer droit vers le titre. La belle victoire contre Alavés a permis aux Merengue de conserver leur avance sur le FC Barcelone et de croire un peu plus en le titre.

Karim Benzema fut l'auteur de l'ouverture du score. En l'absence de Sergio Ramos, suspendu, c'est bien le joueur français qui a été désigné pour tirer le penalty obtenu par Ferland Mendy contre Alavés.

D'ailleurs, c'est ce même Karim Benzema qui portait le brassard de capitaine ce soir-là. Sans Sergio Ramos ni Marcelo, second capitaine et blessé, KB9 était le grand leader de l'équipe vendredi soir.

Benzema a pris ses résultats pour mener son équipe vers la victoire et devrait de nouveau le faire lors de la rencontre de Ligue des champions contre Manchester City le 7 août prochain.

À l'Etihad Stadium, Ramos ne sera pas non plus présent après avoir écopé d'un carton rouge au match aller. Et si Marcelo n'est pas remis à temps, le Français devrait une nouvelle fois assumer ce rôle de capitaine.