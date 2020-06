Le coup de gueule de Dugarry sur l'OM

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, le champion du monde 1998 Christophe Dugarry, aujourd'hui consultant qui ne prend pas de gants, s'est offert une envolée lyrique d'anthologie sur la situation actuelle du club phocéen.

Le club olympien traverse une grave crise institutionelle actuellement, avec le départ d’Andoni Zubizarreta et le feuilleton André Villas-Boas, sans oublier le discours tenu par le président délégué Jacques-Henri Eyraud. Et Dugarry n'a pas manqué de le souligner.

"Il y a deux ans, on nous a parlé du “Champions Project”. Ils n’ont même pas été capables de faire une proposition à leurs meilleurs joueurs pour les garder. Et là, tu penses à faire venir un directeur du football ? Mais c’est quoi le projet de l’OM, de Bordeaux et d’autres clubs ? Donc aujourd’hui tu prends ton Aldridge, il va vendre tes joueurs et quand tu auras les finances saines, tu repartiras sur un projet.", a asséné le consultant 'RMC'.

"Mais arrêtons de nous bourrer le cul de paille ! C’est quoi le projet ? Eyraud nous a expliqué, il nous a sorti ses mots en anglais, on n’a rien compris ! Ou bien on a compris qu’il voulait faire du business. Les finances, les besoins, l’actionnaire va-t-il mettre de l’argent ? On entend qu’il va falloir vendre des joueurs, plein de joueurs vont arriver en fin de contrat, que va-t-il se passer ? L’entraîneur devait partir et accompagner Zubizarreta, finalement il va rester, mais c’est pas sûr qu’il s’entende avec le président qui lui a quand même apporté des garanties… C’est quoi ce cirque ? Les supporters doivent être écœurés, ils doivent se dire “c’est quoi ce panier de crabes ? C’est quoi ces clowns ?” J’en ai marre.", a encore tonné Dugarry.