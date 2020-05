Un club brÃ©silien veut sortir Robben de sa retraite

Il y a quelques semaines, Robben révélé qu'il a souvent songé à sortir de sa retraite, car le football lui manquait. Des propos qui ont suscité l'intérêt de certains clubs, comme le Botafogo, une équipe qu'a longtemps rêvée de s'attacher les services de l'ancien joueur du Bayern.

L'équipe du Rio de Janeiro s'est proposé à relancer le milieu offensif. C'est ce qu'a annoncé le vice-président, Ricardo Rotenberg, à 'Canal do TF'

"Robben est mon idole et c'est un grand joueur. Il y a un risque parce qu'il ne joue plus depuis longtemps. Je l'ai sondé, il le sait et m'a répondu. Il était heureux de l'intérêt de Botafogo, a confié le vice-président du club brésilien, Ricardo Rotenberg, à 'Globoesporte'. J'ai demandé à Marcos Leite (un agent) de m'aider à entrer en contact avec Robben. Il a réussi à avoir son numéro et a discuté avec l'agent de Robben. C'est très difficile parce qu'il est resté longtemps sans jouer et il peut gagner quatre fois plus ailleurs. Mais il est au courant pour Botafogo."