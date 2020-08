Un club de Moldavie s'intéresse à Messi

Alors que le joueur ne s'est toujours pas exprimé depuis la défaite historique du FC Barcelone en quart de finale par le Bayern Munich (8-2), Léo Messi est au centre de toutes les rumeurs.

Le président du Barça s'était montré très clair à son sujet : "Messi est toujours le meilleur joueur du monde. C'est le numéro 1 et nous l'avons. Et chaque projet réalisé se fait en pensant que nous avons le meilleur joueur du monde et pour faire grandir ses qualités. Dans le nouveau projet, Koeman met Messi au centre de tout", a-t-il déclaré, ajoutant : "je parle régulièrement avec Messi et surtout avec son père et ils le savent. Qu'il y a un projet, qu'un nouveau coach arrivera et qu'il compte sur lui. Messi veut terminer sa carrière au Barça, il l'a répété à plusieurs reprise."

Ne connaissant toujours pas son avenir, le FC Petrocub Hincesti a montré son intérêt pour l'international argentin sur son compte Twitter : "Mundo Deportivo annonce que Lionel Messi veut quitter Barcelone durant l'intersaison. Étant donné qu'il n'est pas allé à Inter, nous pensons que nous pourrions trouver des solutions d'hébergement à Hincesti. Les conditions fiscales en Moldavie sont bien meilleures qu'en Espagne"

Anecdotique ou réel intérêt, nous verrons dans les prochains jours mais ce message fait bien sourire.