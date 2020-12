Un début de saison compliqué pour Paulo Dybala

Capitaine de la Juventus face à Benevento (1-1), Paulo Dybala a déçu. L'argentin remplacé sur l'aile Cristiano Ronaldo, mis au repos. Pourtant, il vit une saison compliquée.

En effet, le numéro 10 turinois n'a toujours pas marqué le moindre but en Serie A. Une chose qui n'inquiète pas vraiment la presse italienne, comme l'évoque le 'Corriere dello Sport' : "Cela ne semble être qu'une question de temps. Une fois que la condition physique sur laquelle il travaille sera retrouvée, et le but inscrit qui lui déverrouillera également la tête, le 10 reviendra pour faire la différence."