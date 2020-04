Valence prend la proposition d'Aulas en exemple

C'était il y a un mois. Jean-Michel Aulas s'attirait les foudres du football français en proposant d'annuler entièrement la saison. Une saison blanche que beaucoup avaient jugée comme étant une proposition opportuniste pour permettre à un OL actuellement 7e de rejouer la Ligue des champions.

Si les tensions sont redescendues en France, d'autres clubs commencent à y penser. Cette fois-ci, c'est en Espagne qu'on évoque une "saison blanche" en se référant à la proposition du président lyonnais.

"Dans le cas où on ne pourrait pas reprendre la compétition, aucune mesure ne serait juste à 100% sur le plan sportif. Il faudrait trouver la moins injuste", commence le cadre du club espagnol.

Román Bellver, directeur des stratégies de communications de Valence a évoqué cette idée : "Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a proposé d'annuler une saison entière et de reprendre depuis la 1re journée. Sportivement parlant, cela pourrait être la mesure la moins injuste bien que cela pénaliserait sur les plans financier et sportif certaines équipes de seconde division qui se retrouveraient sans une montée qu'ils voyaient déjà venir."

Ce jeudi, la Commission de la RFEF avait aprouvé les critères de l'attribution des places européennes selon le classement de la dernière journée de Liga disputée. Ce qui enverrait les quatre premiers du classement en Ligue des champions (Barcelone, Real Madrid, Séville et la Real Sociedad), et Getafe et l'Atlético en Europa League, en plus du vainqueur de la Coupe du Roi.

Alors que la question des clubs qui pourraient jouer les compétitions européennes commence à se poser pour la saison prochaine du côté du football espagnol, à Valence, on ne serait donc pas non plus contre une saison blanche. Les Che sont à la septième place de la Liga et seraient de compétitions européennes si la Liga ne reprenait pas et si les places européennes étaient attribuées selon le classement actuel.

"La RFEF se précipite, parce qu'en ce moment, tous les clubs de Liga travaillent sur leurs protocoles en cas de retour à la compétition. Et l'UEFA n'a pas non plus demandé avec autant d'avance une liste des équipes qui participeraient aux compétitions européennes", explique Bellver.

"La RFEF ne peut pas valider unilatéralemnt le classement. Ce rôle appartient à la Liga et à la Fédération dans une commission mixte. Et encore plus dans une situation exceptionnelle qui n'était prévue dans aucun réglement", a-t-il ajouté.