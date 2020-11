Un doute plane sur Benzema

L'équipe a effectué sa première séance d'entraînement pour préparer le match contre l'Inter, quatrième match de phase de groupes de la Ligue des champions, qui se jouera ce mercredi au San Siro. La séance s'est déroulée dans le respect des règles sanitaires strictes dues à la pandémie COVID-19.

Benzema s'est entraîné seul à l'intérieur et à l'extérieur des installations. L'attaquant a souffert d'une surcharge musculaire. Zidane l'a remplacé face à Valence pour cette raison et, pour l'instant, il n'est pas à 100%. Cela explique pourquoi il n'était pas du voyage à La Cerámica et pourquoi il pourrait manquer le choc contre l'Inter en Ligue des champions, tout dépendra de son évolution ces jours-ci.

D'autre part, les titulaires contre Villarreal se sont entraînés à l'intérieur des installations. Le reste du groupe a effectué différents exercices de possession et de pressing. Ensuite, les joueurs ont tiré au but et ont joué plusieurs matches dans des espaces réduits.

Casemiro et Militao attendent quant à eux d'effectuer de nouveaux tests, assure le 'Mundo Deportivo'. Aucun des deux n'était à Valdebebas par précaution.