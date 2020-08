Un duel Klopp - Guardiola pour Thiago

Alors que son contrat au Bayern Munich expire en juin 2021, Thiago Alcántara a été approché par plusieurs clubs. On peut citer Liverpool et Arsenal qui ont déjà sondé le milieu de terrain de 29 ans.

Les rumeurs au sujet d'un départ de l'ex-joueur du FC Barcelone se font de plus en plus nombreuses et la Premier League rêve aussi de son côté de l'international espagnol.

Ces dernières heures, selon 'SportBild', Manchester City a également rejoint la course pour recruter Thiago.

L'équipe de Pep Guardiola est prête à tout pour briser les rêves de Jürgen Klopp et à l'intention de formuler une offre supérieure à celles de ses rivaux. Thiago Alcántara pourrait donc quitter la Bundesliga sept saisons après avoir fait ses adieux au Camp Nou.