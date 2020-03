Un duo prêt à briser des records

Le Barça travaille dur pour faire venir un joueur qui puisse former une connexion parfaite avec Leo Messi, de la même manière que le fait Luis Suárez depuis les dernières années à Barcelone.

Et ce joueur, c'est Lautaro Martinez. L'international argentin est l'une des cibles les plus évoquées du FC Barcelone pour prendre la relève de Luis Suárez, et le Barça pourrait avoir à faire un choix entre Neymar et Lautaro cet été.

Et selon les informations statistiques de 'ProFootball', Leo Messi et Lautaro Martinez pourraient former un duo destructeur à Barcelone, eux qui s'entendent déjà à merveille en sélection argentine.

Les deux hommes ont joué en sélection ensemble à huit reprises. Et lors de sept de ces matches, au moins un des deux a marqué un but. Il n'y a que contre le Brésil en Copa América qu'aucun des deux n'a réussi à trouver le chemin des filets.

Ce n'est pas tout. Des 14 derniers buts marqués par l'Albiceleste de Scolari, les deux attaquants en ont inscrit dix. Contre le Nicaragua, le Venezuela, le Brésil et l'Uruguay en amical, et contre le Paraguay, le Qatar et le Venezuela en matchs officiels, ce sont les matches que les deux hommes ont joués ensemble.

S'il faudra encore attendre pour connaître réellement leur connexion en Argentine, les premiers chiffres sont prometteurs et commencent à faire rêver les supporters blaugrana, qui veulent voir du changement après une saison difficile sur de nombreux plans.