Un échange Depay-Paqueta entre Lyon et Milan ?

Toujours menacé de départs de dernière minute dans son effectif (Aouar, Depay, Reine-Adelaïde etc.), l'OL est à la recherche de renforts avant la fermeture du mercato estival.

Et l'un des caprices de Juninho, directeur sportif lyonnais, est Lucas Paqueta. Auteur d'une arrivée timide en Europe à Milan, Paqueta reste un profil qui intéresserait beaucoup Lyon.

Et selon les informations de 'Sky Sport Italia', l'Olympique Lyonnais serait toujours intéressé par l'international brésilien et penserait même à inclure Memphis Depay dans la transaction, le transfert de Paqueta étant estimé à 25 millions d'euros..

Le capitaine lyonnais n'a plus qu'un an de contrat en France et Lyon ne s'opposera pas à son départ cet été. Milan pourrait accepter un tel deal, le club cherchant toujours à renforcer son attaque.