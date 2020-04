Un échange en préparation entre le Barça et City ?

Il y a quelques jours, il a été rendu public que Barcelone et Manchester City y songeraient à un échange entre deux anciens joueurs de Benfica : Joao Cancelo et Nélson Semedo.

Ce dimanche, 'Sport' a confirmé que les choses sont très sérieuses. Il s'agit d'une opération orchestrée par Jorge Mendes, qui aurait des avantages économiques pour les deux clubs.

Il faut rappeler que l'arrière droit de Barcelone était déjà l'un des principaux candidats à quitter l'équipe blaugrana il y a un an, mais il était alors convaincu par la direction pour rester et être le remplaçant de Sergi Roberto.

La réalité, presque un an plus tard, est que Nélson Semedo est toujours un joueur irrégulier qui n'a pas fini de convaincre à Barcelone. Malgré ses bonnes performances.

Le média affirme que le FC Barcelone n'a pas nié l'éventuelle opération, bien qu'ils n'aient rien confirmé. Il faut rappeler que tous les deux Portugais ont le même agent, un fameux Jorge Mendes.

Joao Cancelo, 25 ans, a déjà une expérience en Espagne avec Valence. Il est un joueur beaucoup plus technique et offensif. Il est passé par l'Inter, la Juventus et Manchester City, mais n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable.

Bien que le départ de Semedo soit déjà un avantage sur le plan financier, le FC Barcelone veut un peu plus d'argent pour conclure l'affaire. Et c'est peut-être la principale divergence avec Manchester City. un facteur qui pourrait rendre l'opération difficile.