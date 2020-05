Un ex coéquipier de Vidal à la Juve dément son addiction à l'alcool

La sortie du livre de Giorgio Chiellini donne lieu à de belles anecdotes cette semaine.

La presse italienne a notamment relevé les pages où le défenseur de la Juventus évoque les problèmes de son ancien coéquipier Arturo Vidal avec l'alcool.

"Quelqu'un comme Vidal sortait parfois et buvait plus que nécessaire, tout le monde le savait, on peut dire que l'alcool est un peu son point faible", a-t-il lancé.

Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir son ancien coéquipiere à Turin.

"Les propos de Giorgio m'ont surpris. Je connais bien Arturo et il n'est pas alcoolique. Je me souviens très bien de la période où nous étions ensemble à la Juve, et lorsqu'on sortait, il se comportait très bien et ne buvait pas des litres d'alcool."