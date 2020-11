Un ex-directeur sportif du Barça révèle les transferts de Mbappé et Neymar

En 2017, Kylian Mbappé, alors joueur de l'AS Monaco, décide de signer pour le PSG pour poursuivre sa carrière. Au même moment, un club avait pourtant fait le nécessaire pour l'attirer, le FC Barcelone.

En effet, Javier Bordas, ancien directeur sportif du Barça, affirme que le français était proche de débarquer à Barcelone : "Lorsque nous devions signer Dembélé, Minguella m'a appelé pour nous dire que Mbappé était à portée de main. J'ai parlé avec Bartomeu et il m'a dit de regarder. J'ai appelé son père et il m'a dit qu'il n'allait pas à Madrid parce que Cristiano, Benzema et Bale étaient là et qu'à la place, il pouvait aller au Barça parce que Neymar n'était pas là. Le président de Monaco a préféré qu'il se rende au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un rival direct. Et pour 100 millions, cela aurait pu être fait. Mais Robert a préféré Dembélé et Pep Segura l'a soutenu. L'explication est que Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l'équipe. Et depuis qu'un ailier comme Ney est parti, Robert a préféré un ailier plus qu'un finisseur "

Javier Bordas est également revenu sur le transfert de Neymar à l'éte 2019. Tout était réuni pour retrouver le brésilien mais finalement, les choses ne se sont pas faites : "J'y suis allé personnellement et nous voulions vraiment qu'il vienne, nous avons essayé de toutes les manières possibles. Nous étions très proches. On a demandé au PSG de nous faire une offre quand ils n'ont jamais rien accepté pour Verratti ou Marquinhos ou Thiago Silva (...) Nous étions si proches que Neymar pensait qu'il venait et moi aussi (...) Il y avait une différence dans l'argent que son père avait investi, mais les clubs ne se sont pas mis d'accord sur le moment de fermer l'opération. Mais nous étions très près de réussir, c'était notre idée."