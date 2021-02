Un fan de Bartra se "tatoue" son visage sur la tête

Marc Bartra a également des fans dans le monde entier et, de Colombie, il a reçu une vidéo qui l'a complètement surpris.

Un coiffeur a osé faire le visage du défenseur, avec une photo de lui comme modèle, à l'arrière de la tête d'un fidèle abonné de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Avec des ciseaux et une tondeuse, ce coiffeur a consacré son temps à rendre la coiffure la plus proche possible de l'image et, au final, elle y ressemble comme deux gouttes d'eau.

"C'est fou, regardez la vidéo que je viens de recevoir de Cali, en Colombie", a écrit Bartra sur Instagram.