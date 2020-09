Un fan de Stuttart met en place une cagnotte pour recruter Messi

Depuis quelques jours et l'annonce du burofax de Messi indiquant que l'Argentin voulait quitter le club de Barcelone, la planète foot vit au rythme des annonces concernant la Pulga. Si peu d'entre elles sont officiels pour le moment, la dernière anecdote en date aura de quoi faire sourire les fans de foot.

En effet, on apprend ce lundi qu'un supporter du club de Stuttgart, promu en Bundesliga après avoir passé une saison en seconde division allemande, a décidé de créer une cagnotte avec pour objectif d'atteindre la somme de 900 millions d'euros.

Someone has started a fundraiser to try and buy Messi for Stuttgart ... not far to go now pic.twitter.com/5HsSrMbLrY