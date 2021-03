Un fan pique Thomas Partey et il accepte le défi

En une demi-heure seulement, West Ham a infligé une leçon 3-0 à Arsenal lors du dernier match de Premier League. Mais les Gunners ont réussi à arracher un point au final grâce à un 3-3 qui est venu à la 82e minute grâce à Lacazette.

Après le match, sur le compte Instagram de Thomas Partey, un fan a demandé à l'ancien joueur de l'Atlético Madrid d'arrêter de tirer au but de loin, mais ce à quoi ce fan ne s'attendait pas, c'est d'obtenir une réponse du milieu de terrain lui-même.

"S'il te plaît, arrête de tenter ta chance à des kilomètres de distance, mais je t'aime toujours, mec", a écrit le fan, auquel Thomas Partey a répondu : "Je t'en dédierai un bientôt".

Et vous vous demandez peut-être pourquoi il a fait ce commentaire. Eh bien, il s'avère que Partey a joué un rôle déterminant dans le retour d'Arsenal, dans la mesure où il a cherché le but à plusieurs reprises depuis l'extérieur de la surface, mais en vain.

Au total, Thomas a tenté sa chance en Premier League à 16 reprises, 15 de ces tirs étant de l'extérieur de la surface, avec un taux de précision de 19%, selon les données de BeSoccer Pro, et un résultat de zéro but jusqu'à présent cette saison, à la fois dans les 15 matchs qu'il a joué en Premier League et dans les 20 qu'il a joués au total.