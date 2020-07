Un garçon de 12 ans arrêté par la police suite aux propos racistes contre Zaha

Malheureusement, le racisme est toujours présent dans notre société. Dans une société où l'on cherche de plus en plus à l'éradiquer, des situations comme celle de Wilfried Zaha continuent de se produire.

Zaha, un attaquant de Crystal Palace, a rapporté par le biais de ses réseaux sociaux qu'il avait reçu des menaces racistes sur son compte Instagram de la part d'un supporter d'Aston Villa.

"Tu ferais mieux de ne pas marquer demain (aujourd'hui, ndlr) connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme", avait reçu comme message l'Ivoirien.

Et selon 'Sky Sports', la police aurait arrêté l'auteur de ces tristes messages, il s'agirait d'un garçon de... 12 ans !

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ