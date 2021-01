Un goût amer pour Courtois pour son 100e match

Thibaut Courtois a joué son 100e match pour le Real Madrid contre Elche au Martínez Valero. Le gardien a atteint ce chiffre lors de sa troisième saison au club et répartit ses matches en cinq compétitions : Liga (77), Ligue des champions (18), Coupe du monde des clubs (2), Supercoupe d'Espagne (2) et Coupe du Roi (1).

Le Belge a évoqué le match à Elche : "C'est une victoire qui nous échappe, mais nous ne pouvons pas être touchés car nous sommes sur une très bonne série et nous faisons les choses correctement. Ce n'est pas par excès de confiance. Ils ont égalisé sur un pénalty, ils jouent bien et défendent avec deux lignes très proches de la surface et il est donc difficile de créer le danger. Nous avons eu deux ou trois occasions qu'Edgar a bien arrêtées."



"Nous avons eu une bonne série en décembre et c'est dommage de laisser deux points ici, mais il faut continuer. Maintenant, le Celta va venir chez nous et c'est un match compliqué. Nous devons nous entraîner et préparer le prochain match".

Trois titres

Au cours de cette centaine de matchs, Courtois en a remporté 59, qui ont contribué à trois titres : une Coupe du monde des clubs, une Liga et une Supercoupe d'Espagne. La saison dernière a été celle où il a joué le plus de matches (43) et sa performance a été distinguée au Trophée Zamora de la Liga. Cette année, il a déjà participé à 22 matchs.