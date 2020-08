Un grand Neymar mais des grands ratés

Sans Kylian Mbappé, tous les regards étaient posés sur Neymar contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions. Cependant, tout ne s'est pas passé prévu.

Si le meneur de jeu brésilien s'est montré excellent dans le jeu, il n'a pas été fin dans le dernier geste et a manqué de grandes occasions qui auraient normalement dû terminer au fond des filets.

La première survient à la quatrième minute de jeu. Après une erreur de passe de Djimsiti, Neymar s'élance vers la surface et se retrouve seul devant le gardien, mais manque complètement sa frappe.

Une première occasion qui inquiète. Quelques minutes plus tard, c'est une erreur de communication avec Mauro Icardi qui lui fait manquer complètement son centre pour l'Argentin.

Et puis, juste avant la mi-temps, le numéro 10 reçoit un joli cadeau de la part d'Hateboer et file à toute vitesse vers la surface de réparation. Et manque de nouveau sa frappe, qui s'envole loin au-dessuss des cages.