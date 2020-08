Un international anglais pour remplacer Kepa ?

Kepa Arrizabalaga ne parvient pas à convaincre à Chelsea et sa relation avec Frank Lampard est de plus en plus compliquée. L'entraîneur chercherait à remplacer l'Espagnol.

Le gardien de but international espagnol pourrait être en train de vivre ses derniers jours à Stamford Bridge, et la direction chercherait un portier de qualité pour le remplacer.

Selon les dernières informations du 'Daily Star', Nick Pope serait l'un des joueurs qui intéresseraient Lampard pour le poste. Le gardien de Burnley plairait à l'entraîneur des Blues.

L'international des Three Lions (3 sélections) coûtera cher. Burnley pourrait demander une somme d'au moins 55 millions d'euros pour le gardien de but.