Un jeune algérien dans le viseur de Newcastle

L'avenir d'Aissa Mandi (28 ans) est dans le flou. Son contrat se termine en 2021 et sa prolongation avec Betis est bloquée à cause de la crise du coronavirus.

Le club andalou attend un départ, bien qu'il ait voulu empêcher les principales stars de partir, compte tenu des difficultés économiques prévisibles auxquelles le club devra faire face.

Et Newcastle n'a pas perdu Mandi de vue, selon le site 'footalgerien.com', qui indique également que l'Algérien aimerait changer de destination après quatre saisons en Liga.

Le club andalou ne s'attend pas à beaucoup de mouvement en défense et possède également Bartra, Feddal et Sidnei. Il accepterait donc une vente si une bonne offre lui était faite malgré le fait que Mandi était un habitué de Rubi et qu'il a joué un rôle important dans Setién.