Un jeune argentin dans le viseur de Valence

Quarta pourrait rejoindre Valence pour 16 millions d'euros. Selon le journal 'AS', ce serait la somme que River Plate accepterait pour donner son accord à Valence.

Mais il peut y avoir un problème pour les 'Ché' : le Milan et le Real Madrid s'intéressent également à lui et, étant donné que les deux clubs ont plus les moyens économiques, ils pourraient se battre pour le joueur.

Cette saison, il a à son compteur 20 matchs et deux passes décisives. Son contrat avec River s'expire en 2021.

Le mieux placé, pour l'instant, est Valence, mais devra se battre avec Milan et Madrid.