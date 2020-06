Un jeune de 16 ans passe pro à l’OM

L’Olympique de Marseille continue d’assurer son avenir en faisant promouvoir les jeunes de son centre de formation. En l’espace de quelques jours, le club phocéen a intégré cinq nouveaux éléments parmi les pros. Le dernier en date est Ugo Bertelli, un milieu de terrain d’à peine 16 ans.

Bertelli, dont on dit le plus grand bien du côté de Marseille, a signé un bail de trois ans. Un deal qui récompense ses progrès et qui le booste en vue d’autres accomplissements dans le futur.

Après avoir intégré le groupe professionnel pour la première fois cette saison,