Un jeune malade sollicite le PSG, les joueurs lui répondent

C'est la belle histoire du jour. Loïck est un jeune supporter parisien actuellement soigné d'un cancer à l'hôpital Armand-Trousseau.

Admirateur des stars parisiennes, le jeune Loïck a sollicité ses idoles qui pour rappel, défient le Bayern Munich ce dimanche en finale de Ligue des Champions. "Mon rêve serait de rencontrer toute l'équipe du PSG. Je suis un grand fan du PSG, je suis content qu'on soit en finale pour la Ligue des champions. J'espère qu'on va gagner. Gros bisous et, j'espère, à bientôt", a indiqué le jeune supporter dans un message largement diffusé sur les réseaux sociaux.

Grâce à la magie d'internet, le message touchant de Loïck a reçu des réponses de la part de certains joueurs parisiens. Le défenseur Presnel Kimpembe lui a ainsi promis une belle surprise. "Loick on va faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne ! Force mon grand", a écrit le défenseur. Pablo Sarabia aussi a tweeté pour le jeune supporter. "Quand on rentrera à Paris, je viendrai te voir et je t’apporterai une surprise, courage champion". De quoi inspirer Paris pour la victoire finale et rendre le sourire à Loïck ?