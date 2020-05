Un jeune monégasque dans le viseur du Real Madrid

Eclipsé par la performance brutale d'Eduardo Camavinga en Ligue 1, Aurélien Tchouaméni n'est pas non plus passé inaperçu en France.

Le défenseur français a quitté Bordeaux en janvier pour rejoindre Monaco après 37 matches en Ligue 1 avec les Bordelais, où il a fait une belle prestation, le club de la Principauté a payé 18 millions d'euros pour ses services.

Il n'a pu jouer que trois matchs pour l'AS Monaco, tous en tant que remplaçant, avant que l'arrêt du coronavirus n'interrompe sa progression.

Diverses sources en Espagne et en Italie, telles que 'Fichajes.com' ou 'TMW', placent le joueur dans le viseur du Real.

Si Eduardo Camavinga devient difficile, l'équipe blanche n'exclut pas de demander plus d'informations à son sujet, qui aurait un prix plus abordable, et un avenir presque aussi prometteur que le crack de Rennes.