Un joueur de Gibraltar en 'attendait plus' d'Haaland

Malgré la victoire 3-0 de la Norvège à Gibraltar, le match ne restera pas dans les mémoires comme l'un des plus grands jours d'Erling Haaland. Le joueur du Borussia Dortmund, incertain pour ce natch jusqu'à la dernière minute en raison de restrictions en Allemagne, n'a pas marqué de but et n'a pas fait un grand match contre les modestes Gibraltariens.

Aymen Mouelhi, le joueur désigné pour le marquer, a parlé du match à 'El Transistor' sur 'Onda Cero' et a avoué qu'il était un peu déçu par la performance de la star. "J'attendais plus de lui", a-t-il déclaré, même s'il a ensuite décrit les vertus de l'attaquant dans un match gris pour lui : "Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que, dès que vous le laissez une seconde, il fait un mouvement qui vous rend fou."

"Ce sont des joueurs de haut niveau, il faut être prêt à jouer contre eux. Le mot d'ordre était de ne pas leur donner d'espace ou de mètres", poursuit le Tunisien d'origine et naturalisé Gibraltarien. Il travaille comme agent de sécurité pour les touristes tout en jouant au football et peut déjà dire qu'il a tenu l'un des joueurs les plus convoités du moment et qu'il aimerait voir en Espagne : "Haaland est plus adapté au système du Real Madrid qu'à celui du Barça.".

Si son équipe a réussi à tenir la star à distance, il n'en a pas été de même pour la Norvège, qui s'est imposée 3-0 grâce à des buts de Sorloth, Thorstvedt et Svensson.