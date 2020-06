Un joueur de MLS limogÃ© pour les commentaires racistes de sa femme

On ne verra plus Aleksandar Katai sous les couleurs du Los Angeles Galaxy. Cette saison était la première du joueur serbe en Californie après qu'il ait quitté le Chicago Fire.

Il n'aura joué que deux rencontres. Le club de Major Soccer League fut très clair après avoir découvert les commentaires extrêmement racistes de la femme du joueur sur ses réseaux sociaux.

Sur Instagram, Tea Katai avait incité à la violence policière en écrivant "Tuez ces petites m*rdes" sous une photo d'une voiture de police devant des dizaines de manifestants dans les rues. La jeune femme avait aussi publié une photo d'une femme noire avec une boîte à chaussures Nike dans les mains en écrivant "Black Nikes Matter".

Des propos inacceptables qui ont conduit à la fin du contrat d'Aleksandar Katai sous les couleurs du Galaxy, comme l'a annoncé le club dans un communiqué très court : "Le LA Galaxy et Aleksandar Katai ont mis fin à leur contrat d'un commun accord."

Wednesday: Aleksandar Katai’s wife Tea Katai calls the Los Angeles protestors “Disgusting cattle,” saying, “Kill the s**ts.”



Thursday: LA Galaxy fans protest outside the stadium demanding Katai’s release.



Friday: LA Galaxy release the Serbian winger from his contract. pic.twitter.com/iFPhneLLr6