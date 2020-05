Un joueur de Watford s'emporte face aux accusations

Chacun voit en la reprise de la Premier League ses avantages et ses inconvénients. Et pour Watford, la situation est délicate. Certains amoureux du football anglais assurent que si Watford ne veut pas que la saison reprenne, c'est tout simplement pour éviter la relégation.

Les Hornets sont dans une situation compliquée alors que plusieurs membres du club ont été testés positifs après avoir réalisé les tests de dépistage du Covid-19 de la Premier League la semaine passée.

Face aux accusations, Christian Kabasele s'est emporté contre un nouveau message sur Twitter. Un supporter de Sheffield United avait publié ce samedi un nouveau message accusant Watford de ne pas vouloir reprendre.

"Je n'ai jamais eu beaucoup d'opinion sur Watford avant cela, mais ils se sont comportés de manière ignoble tout au long de cette situation, les tactiques utilisées pour essayer d'éviter une relégation sont ridiculement transparentes. Je serais gêné si j'étais un supporter de Watford", indiquait le tweet.

Kabasele s'est emporté et n'a pas hésité à répondre : "Laissez mois vous expliquer notre plan. On fait des injections de Covid-19 une fois par semaine. On tire au sort un joueur ou un membre du staff pour lui donner et ainsi être sûrs de ne plus rejouer et d'éviter la relégation."

So let me explain our tactic : we are doing one injection of #covid19 once a week. We draw the player/membre of staff who get it like this we are sur that we never play again and avoid relegation #watfordfc https://t.co/FdfMF4vqoB