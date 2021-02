Une légende de Liverpool adoube Ruben Dias

Jamie Carragher, ancien défenseur central de Liverpool, estime que l'international portugais Rúben Dias doit être l'un des candidats au titre de joueur de l'année en Premier League.

"En supposant que le prix revienne au joueur qui a le plus d'impact sur le vainqueur de la Premier League, Rúben Dias est le principal candidat. Si Manchester City remporte le titre, le troisième avec Guardiola (et pour le moment il semble impossible de les arrêter), ce sera basé sur une cohérence défensive. L'équipe n'a concédé qu'un but en Premier Legue depuis le 15 décembre. Il est parfois trop simpliste de donner tout le crédit à un seul joueur, mais, comme l'a montré Van Dijk à son arrivée à Liverpool, un défenseur central de haut niveau change toute une équipe. Les bons joueurs centraux donnent une meilleure apparence à tout le monde autour d'eux, même João Cancelo et Zinchenko ont relevé la barre depuis l'arrivée de Rúben. Comme pour Klopp, où il semblait que peu importe qui jouait aux côtés de Van Dijk, Guardiola a désormais le même luxe avec Rúben Dias", lit-on dans la chronique de Jamie Carragher dans le 'Telegraph'.