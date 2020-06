Un maillot plein de signification pour la reprise d'Arsenal

Après plus de trois mois d'arrêt, la Premier League fera elle aussi son retour ce mercredi soir. Arsenal et Manchester City joueront sur la pelouse de l'Etihad Stadium à 21h15.

Et Arsenal reprendra le football avec un maillot un peu spécial. Un maillot qui portera deux logos en hommage à deux causes importantes des derniers mois dans le monde.

Le premier logo se situera au milieu des maillots, au niveau du torse. Un message de remerciements au personnel sanitaire d'Angleterre pour leur travail pendant la pandémie.

Le second se trouvera sur la manche du maillot, pour afficher le soutien du club à la lutte contre le racisme et au mouvement "Black Lives Matter".

