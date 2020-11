Un match aux airs de survie

Des huit matchs de Ligue des Champions qui se joueront demain soir, c'est sans doute le plus gros choc de cette 4e journée. La rencontre opposant l'Inter Milan au Real Madrid promet un match très disputé tant l'enjeu est grand.

D'un côté, un Real Madrid diminué puisqu'il devra faire sans son capitaine Sergio Ramos mais également sans son meilleur buteur, Karim Benzema, Zidane retrouve tout de même Casemiro. De l'autre côté, l'Inter Milan d'Antonio Conte a récupéré Romelu Lukaku mais se déplacera sans Kolarov ni Brozovic.

Dans les cordes avec seulement deux petits points, le club italien est dernier du groupe. Le Real pointe à la 3e place avec deux unités de plus. Début novembre, les deux équipes s'étaient rencontrés à l'occasion du match aller, un match remporté 3-2 par le Real Madrid.

Alors qu'ils menaient 2-0, les hommes de Zidane se sont fait rejoindre au score avant de sceller la victoire grâce à un but du Brésilien Rodrygo à la 80e minute. Trois points qui ont permis aux Merengues de respirer quelque peu et d'envisager la qualification après un début de campagne catastrophique.

Des Madrilènes qui restent sur un match nul en championnat face à Villarreal, une rencontre où les joueurs du Real ont peiné à se montrer dangereux mais se sont également fait bousculer par les hommes d'Emery.

Un bon résultat pour le Real passera d'abord par sa défense, Varane et Nacho auront fort à faire pour contenir un Romelu Lukaku très en vue lors du dernier match de Serie A (victoire 3-2) et grand absent de la première manche. Formant un duo complémentaire avec Lautaro Martinez sur le front de l'attaque, le Belge est de retour avec les siens et fort de son doublé du week-end, il risque de donner du fil retordre à la défense madrilène.

Si les Madrilènes n'ont pas vraiment de marge d'erreur, les hommes de Conte sont dos au mur et verraient leurs chances de qualification quasi-compromises en cas de défaite.

N'ayant plus atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis 2012, les Nerazzuri comptaient cette saison revenir au-devant de la scène européenne, notamment après un recrutement ambitieux ces dernières années.

Une énorme bataille attend donc les deux équipes qui, en cas de défaites, verront la qualification en huitièmes de finale s'éloigner.