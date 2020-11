"Un mec comme Ronaldo dans le vestiaire montre l'exemple"

Alors que la rumeur de voir Sergio Ramos au PSG prend de plus en plus d'ampleur, sur 'RMC', Eric Di Meco souhaite voir Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Pour l'ancien joueur de Marseille, c'est une très bonne idée que de recruter CR7. Le quintuple Ballon d'Or pourrait permettre d'avoir plus de discipline au sein du groupe, chose qui a disparu, selon lui, depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic.

"Sur le plan sportif, il est encore performant. Et c’est un exemple. On sait ce qui se passe à Paris concernant l’hygiène de vie de certains mecs. Avoir dans le vestiaire un mec avec une telle exigence, ça n’aurait pas de prix. Rappelez-vous quand Zlatan était là. On n’entendait jamais parler de lui en-dehors du football. Il ne défrayait jamais la chronique et faisait attention à son hygiène de vie. Ça marchait droit autour de lui. Le petit Verratti filait droit quand il y avait Zlatan. Un mec comme ça dans le vestiaire montre l’exemple" a-t-il déclaré sur l'émission Super Moscato Show ce vendredi.

Néanmoins, le dossier de l'international portugais aux 102 buts en sélection pourrait être épineux fiancièrement. De part son salaire (30 millions d'euros par saison) ainsi que le prix que pourrait demander la Juventus qui avait dû payer 105 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services du joueur. À noter que le club de la Vieille Dame avait rentabilisé son transfert en une semaine entre les ventes de maillots et sponsoring.