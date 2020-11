Un nouveau club pour Ronaldo en 2021 ?

Plus de deux ans se sont écoulés depuis que Cristiano a quitté le Real Madrid et son dernier match à l'occasion de la finale de la Ligue des champions 2018 à Kiev. La Juventus fut son choix, pour le plus grand bonheur des tifosi. Mais, débarqué en Italie avec l'objectif de remporter la Ligue des Champions, après deux saisons, plus celle en cours, l'objectif est encore loin. Et, la star portugaise pourrait faire ses valises dès l'été prochain.

En ces temps compliqués, la Vieille Dame ne peut se permettre de folies, et le salaire élevé de son numéro 7 en est une, sans oublier les importants émoluments de joueurs comme Paulo Dybala ou de Matthijs de Ligt.

Au vue de la situation économique du club, la prolongation de CR7 semble en effet plus que compromise. L'écurie italienne va donc essayer de récupérer une grande partie des 117 millions versés il y a plus de deux ans pour s'offrir le quintuple Ballon d'Or.

Et dans le contexte actuel, un autre scénario commence à se dessiner : la Juve n'exclut pas de mettre en vente un autre joueur de renom, Paulo Dybala. Joueur avec lequel la Juve a du mal à négocier la prolongation.

Aussi, dans la case "rumeurs les plus farfelus", on trouve aujourd'hui, un improbable échange avec le PSG entre Cristiano et Neymar, le Brésilien étant également sous contrat jusqu'en 2022 avec son club.

Bien que Leonardo ait récemment fait part de son intention de renouveler les deux stars parisiennes, Mbappé et Neymar, la rumeur persiste tout de même. Le directeur sportif du PSG n'a cependant pas écarté une arrivée du Portugais.

En Angleterre, on avance que Manchester United souhaiterait rapatrier l'international portugais, les Mancuniens auraient déjà entamé des négociations.

Plusieurs alternatives s'offriraient donc à Cristiano Ronaldo, qui, à bientôt 36 ans, continue de faire rêver bon nombre de clubs. Il faut reconnaître que le Portugais affiche une forme resplendissante, il est déjà l'auteur de 6 buts en 5 matchs cette saison avec la Juventus.