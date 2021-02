Un nouveau record pour Manchester City

Un but précoce de Gabriel Jesus et une 12e "clean sheet" de la saison en Premier League ont aidé l'équipe de Pep Guardiola à la victoire et à atteindre une avance de quatre points en tête du champinnat.

La séquence est la plus longue série de victoires d'une équipe de Premier League depuis qu'Arsenal en a accumulé 12 de suite entre août et octobre 2007.

Cela a également permis de franchir une nouvelle étape pour une équipe dont la récente reprise a relancé une campagne qui avait débuté de manière mitigée.

City occupait la sixième place, à cinq points du sommet après avoir fait match nul à domicile contre West Brom avant le début de leur sensationnelle série.

Désormais, les Citizens sont désormais non seulement en tête du championnat, mais également en finale de la Coupe EFL et au cinquième tour de la FA Cup.

En fait, les neuf victoires de City toutes compétitions confondues en janvier est le plus grand accomplissement d'une équipe des quatre meilleurs niveaux du football anglais en un seul mois depuis la formation de la Ligue de football anglaise en 1888.

Pour Guardiola, le succès acquis contre Sheffield samedi est symbolique puisqu’il s’agit du 500e (sur 673 matches) de sa carrière. Il aurait certainement aimé ne pas attendre le coup de sifflet final pour définitivement souffler.

Il n’a fallu que 9 minutes de jeu aux vice-champions d’Angleterre pour débloquer la situation. C’est Gabriel Jesus qui a mis les siens sur la bonne voie. Le Brésilien n’a eu qu’à pousser le cuir au fond suite à un excellent travail de Ferran Torres.

City a débloqué la situation et ensuite Foden et consorts ont tout fait pour assurer le break. En vain, les différentes tentatives dans cette optique n’ont rien donné. Les défenseurs Zinchenko (72e) et Laporte (74e) ont été les plus proches de doubler la mise. Dans les arrêts de jeu, Gabriel Jesus a, lui aussi, raté le geste final en manquant de cadrer son tir enroulé du droit (92e). Mais City s'est finalement imposé, ne tombant pas dans le piège des Blades.