Un plan à trois pour Mbappé

Le champion du monde 2018, Kylian Mbappé, n'a toujours pas pris sa décision concernant son futur pour la saison prochaine. Certains annoncent une prolongation au PSG, d'autres l'envoient vers un autre club.

Le quotidien 'L'Équipe' explique ce lundi que l'attaquant du PSG aurait le choix entre trois clubs : Liverpool, le Real Madrid et... le PSG. La direction parisienne souhaite à tout prix le garder, d'un point de vue sportif et marketing. Kylian Mbappé est le symbole du club de la capitale et le PSG l'a compris et pourrait casser sa tirelire pour lui offrir un contrat important.

Concernant le club Merengue, la présence de Zinedine Zidane pourrait persuader le joueur de signer au Real Madrid. Côté Liverpool, le français apprécie le profil du coach allemand Jurgen Klopp avec qui il entretient d'excellents contacts. Les Reds font du numéro 7 parisien une priorité pour la saison à venir. Affaire à suivre. Le mercato 2021 s'annonce passionnant.