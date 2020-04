Un problÃ¨me condamnÃ© Ã  se rÃ©gler

Le FC Barcelone fait tout pour réussir à prolonger le contrat de son gardien de but Marc-André ter Stegen. Le gardien est l'un des intouchables du club depuis les dernières années et le Barça veut le garder.

Face aux nombreuses rumeurs concernant un possible départ du joueur, Ter Stegen avait pour idée de demander au Barça de faire de lui le gardien de but le mieux payé du monde du football.

Cependant, selon les informations de 'AS', cela pourrait se compliquer. Le Barça est dans une situation financière compliquée en raison de la crise provoquée par le Covid-19 et pourrait ne pas avoir les moyens de lui proposer une telle somme.

La demande de Ter Stegen s'éloigne donc, et le média cité rapporte que le gardien de but international allemand ne lâchera rien même si la possibilité de voir le Barça accepter cette condition s'éloigne de plus en plus.

Ainsi, le joueur voudrait au moins doubler son salaire afin de faire de lui l'un des joueurs les mieux payés du club. Le Barça est conscient qu'il s'agit de l'un des meilleurs gardiens du monde.

Les deux parties devront trouver un moyen de s'entendre dans les prochaines semaines afin de trouver un accord pour la prolongation de contrat et l'augmentation du gardien de la 'Mannschaft'.