Un problÃ¨me Ã  36 joueurs pour Zidane ?

Si le Real Madrid a pu esquiver la crise le plus longtemps possible et a annoncé plus tard que les autres grands clubs d'Espagne avoir décidé de baisser les salaires des joueurs de son équipe première.

Cependant, cela ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés pour le club de Florentino Perez, qui risque de se retrouver avec des difficultés à l'approche du mercato estival dans quelques mois.

Car si l'effectif de Zinédine Zidane est composé d'un nombre équilibré cette saison, aucun joueur n'est en fin de contrat au sein de l'équipe merengue, et de nombreux joueurs seront de retour de prêts avec une envie de s'imposer dans l'équipe.

Comme l'indique 'Marca', aucun joueur ne semble vraiment emballé à l'idée de quitter le club pendant l'été et le Real Madrid pourrait être contraint de vendre des joueurs à des prix plus bas que la normale en raison de la crise provoquée par le Covid-19.

Pour le moment, l'un des seuls contrats à prendre fin serait celui d'Alphonse Areola en prêt. Mais Andrei Lunin fera son retour de son prêt après deux ans d'absence dans l'effectif merengue et pourrait prendre la place du Français.

Álvaro Odriozola, Jesus Vallejo, Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Borja Mayoral, Óscar Rodriguez et Kubo feront tous leur retour de prêt en fin de saison et plusieurs d'entre eux espèrent se faire une place dans l'effectif madrilène. Quant à Luca Zidane, son prêt à Santander prendra fin, tout comme son contrat avec le Real Madrid s'il ne le prolonge pas.

Le quotidien espagnol cité indique que le Real Madrid pourrait se retrouver avec un effectif de plus de 30 joueurs cet été et qu'il pourrait prendre la décision de faciliter les départs de joueurs comme Gareth Bale, James Rodriguez ou même Marcelo, qui font régulièrement l'objet de rumeurs de départ. Dani Ceballos, lui, a de grandes chances de repartir en prèt.

Si le club madrilène a su éviter la crise jusqu'à aujourd'hui, les problèmes pourraient se multiplier dans les prochains mois, et il faudra trouver des solutions afin de confectionner le meilleur effectif possible pour la saison à venir.