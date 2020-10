Un record pour Vinicius Jr en Ligue des champions

Vinicius Jr, qui a assisté sur le banc à la démonstration des Ukraniens en première mi-temps, est entré en jeu à la 58ème minute à la place de Jovic. 15 secondes après son entrée, il a trouvé le chemin des filets sur son premier ballon touché.

Le Brésilien d'à peine 20 ans a égalé un record détenu par Lars Ricken (en 1997 avec Dortmund) et Andy van der Meyde (en 2004 avec l'Inter Milan) : être le remplaçant le plus rapide à inscrire un but en Ligue des champions.

Malgré son but express, l'ailier n'a pas réussi à empêcher la défaite des siens (3-2) face au Shakhtar Donetsk.

58 : Vinicius Jr entre en jeu



59' : Vinicius Jr marque sur son premier ballon touché



Le Brésilien n'a mis que 15 secondes après son entrée pour marquer, devenant ainsi le remplaçant le plus rapide à marquer en #ChampionsLeague depuis l'exercice 2006/07. #RMASHK

Vinicius Speedy Jr.