Un retour à l'Atlético pour Griezmann ?

Parti au FC Barcelone en provenance de l'Atlético de Madrid contre 120 millions d'euros, Antoine Griezmann doit sûrement avoir de gros regrets. Le champions du monde 2018 a beaucoup de mal à s'adapter au Barça et n'entre pas vraiment dans les plans de l'entraîneur Ronald Koeman. De plus, il existe une réel querelle entre Antoine Griezmann et Lionel Messi. L'argentin voit, depuis le début, d'un mauvais oeil l'arrivée du français.

Pour le patron de l'Atlético, Enrique Cerezo, c'est une vraie tristesse de voir son ancien poulain vivre un moment de la sorte : "Lors de son départ, je lui ai dit sincèrement: ‘J'espère qu'ils te traiteront aussi bien qu'à l'Atéltico’. Si c’est le cas? Je ne sais pas, il est arrivé dans un club en difficulté. Mais le Barça a une équipe fantastique. Quand les choses vont mal, tout le monde en souffre. J'espère que la situation s'améliorera rapidement. Griezmann est un des trois meilleurs joueurs d'Europe. Il l'a prouvé avec l'Atlético, et la France." avant d'ajouter : "Vous savez, la vie est faite de rebondissements. Qui aurait pu penser que certains joueurs, qui sont partis de l’Atlético, sont revenus ? Certains sont revenus, d’autres jamais. On ne sait pas."

Pour rappel, Antoine Griezmann est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024. Il a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives en 57 matches avec les catalans.