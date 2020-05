Un retour d'Iker Casillas au Real Madrid ?

Iker Casillas, ancien gardien de but du Real Madrid, s'est souvenu ce samedi du dernier match qu'il a joué pour l'équipe de la Casa Blance et a déclaré dans un bref message via son compte Twitter, qu'il reviendra un jour au club présidé par Florentino Perez.

Avec une photo du match qu'il a joué contre Getafe au stade Santiago Bernabéu en 2015, l'ancien gardien madridista a adressé un message, rédigé en anglais, dans lequel il assure qu'il reviendra au club : "Le dernier match à Madrid. Un jour, je reviendrai", a-t-il écrit.

Entre les saisons 99-00 et 14-15, Casillas a porté le maillot du Real Madrid, avec lequel il a remporté 5 Ligues, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes Intercontinentales et une Coupe du Monde des Clubs.